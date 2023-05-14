"هؤلاء الروس".. زيلينسكي يرتبك ويسقط جائزته موسوسا بأنها "يد الكرملين" في القاعة (فيديو)

مرتبكا وعلى وجهه الصدمة.. وجه رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي أصابع الاتهام إلى روسيا واتهمها بوجود يد لها في حفل تسلمه "جائزة شارلمان" في ألمانيا، وقاطع خطابه ليقول: "إنهم الروس".

وسقطت الجائزة الدولية التي نالها زيلينسكي خلال بث مباشر لحفل تسليم الجائزة على قناة صحيفة "دير شبيغل" في موقع "يوتيوب"، فقاطع رئيس الدولة كلمته التي كان يلقيها بحماس شديد.

وقال: "(هؤلاء) الروس"، وبعد ذلك حملها وأعادها إلى المقعد الذي كانت موضوعة عليه ليستكمل بعد ذلك كلمته التي بدأها.

يشار إلى أن تسليم الجائزة الدولية الألمانية تم في جو احتفالي بمدينة آخن، وحضر حفل التسليم سياسيون ألمان وممثلون عن العديد من الدول الأوروبية.

وفي الفيديو تظهر التفاصيل في الدقيقة 01:20:40 من مقطع الفيديو.

المصدر: نوفوستي