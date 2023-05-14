موسكو تستضيف منتدى مناهضا للفاشية بمشاركة جورجيا

أعلن نائب مجلس الدوما كازبك تايساييف، أن لجنة شؤون رابطة الدول المستقلة في مجلس "الدوما" الروسي، قررت عقد منتدى مناهض للفاشية في موسكو يوم 22 يونيو المقبل، بمشاركة جورجيا.

وانعقد المنتدى الدولي المناهض للفاشية في مينسك في 22 أبريل الماضي، وحضر الحدث ممثلو الأحزاب الشيوعية وحركات أخرى من أكثر من 50 دولة.

وقال تايساييف: "قررت لجنتنا أن تعقد منتدى كبيرا مناهضا للفاشية في موسكو يوم 22 يونيو.. وسيشارك فيه ممثلون عن أذربيجان وأرمينيا وجورجيا".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ألغى نظام التأشيرات مع جورجيا اعتبارا من 15 مايو، كما رفع الحظر المفروض على شركات الطيران الروسية على الرحلات الجوية المباشرة إلى هذا البلد.

وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة النقل في روسيا أن شركات الطيران الروسية تستعد لاستئناف رحلاتها إلى جورجيا، حيث تم التخطيط لتسيير سبع رحلات مباشرة من موسكو إلى تبليسي والعودة على متن الطائرات المحلية كل أسبوع.

المصدر: نوفوستي