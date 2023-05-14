مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يداهم شقة رجلي أعمال روسيين للتفتيش في ميامي

فتش مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الجاري، شقة رجلي أعمال روسيين في مدينة ميامي الأمريكية.

وأفادت صحيفة Miami Herald، بأن "عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي أجروا التفتيش في شقة رجلي الأعمال الروسيين، تنفيذا لقرار المحكمة"، إلا أنه لم يتم تقديم أية تفاصيل إضافية عن المداهمة.

وأوضحت الصحيفة، أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي وفدوا إلى برج ترامب الثالث في 15811 Collins Ave بدعم من الشرطة المحلية، لتفتيش الشقة رقم 4102 المملوكة لشركة MIC-USA LLC، التي يديرها رجلا الأعمال الروسيان أوليغ باتسوليا وأغوندا ماكييفا.

ووفقا للصحيفة، تقع الشقة على الساحل ضمن سلسلة مبان شاهقة تتبع لمنتجع ترامب إنترناشيونال بيتش، الذي يعود للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتقع في منطقة أطلق عليها اسم "موسكو الصغيرة" في ميامي، بسبب كثرة المهاجرين الروس الأثرياء القاطنين فيها.

المصدر: نوفوستي