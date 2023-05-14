"أردوغان يريد تعزيز موقعه كرئيس وزعيم دولي".. ماذا قال نائب في مجلس الدوما عن الرئيس التركي؟

قال عضو مجلس الدوما الروسي سلطان خامزاييف، إن تركيا تشكل مثالا جيدا للدولة الديمقراطية، كما أن الرئيس رجب طيب أردوغان، يسعى للفوز في الانتخابات بأمانة وتعزيز موقعه كزعيم دولي.

وأضاف خامزاييف لوكالة "نوفوستي" الروسية، ": "يريد أردوغان الفوز في الانتخابات بصدق، وتعزيز مكانته ليس كرئيس وحسب ولكن كقائد وزعيم دولي أيضا، تركيا اليوم هي مثال جيد للدولة الديمقراطية، بخلاف الولايات المتحدة التي تمارس ألعاب العروش المجنونة، وما يتخللها من نفاق وضغط على المرشحين وسفك الدماء، لصالح مرشحين معينين".

وأشار إلى أن الغرب ينشر الكثير من العراقيل أمام أردوغان، ويتم نشر الكثير من "التصعيد والتأزيم" حوله، لأنه ذو موقف شريف.

وألمح خامزاييف إلى إمكانية فوز أردوغان بكل سهولة، لأنه سار ببلاده إلى الساحة الدولية كدولة ذات موقف ومركز، بالرغم من المنافسة المحتدمة مع معارضيه في الساحة السياسية الداخلية".

وشدد خمزاييف على أن روسيا وتركيا تمتلكان فرصا أكبر لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية ناجحة، عندما تكونان معا، فلطالما كانتا على استعداد لإجراء حوار بناء.

المصدر: نوفوستي