صافرات الإنذار تدوي في عدد من مستوطنات غلاف غزة

أفادت مراسلة RT، بسماع دوي صافرات الإنذار في عدد من مستوطنات غلاف غزة، ومدينة عسقلان.

ودوت صافرات الإنذار في مستوطنات "زيكيم ونتيف هعسرا وغربي لاخيش".

ووفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "تم إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة على مستوطنات الغلاف، وسماع صوت انفجار في السماء".

ويذكر أنه تم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة في الساعة العاشرة مساء يوم السبت 13 مايو، برعاية مصرية بعد 5 أيام من القصف المتبادل.

ونشرت مصر صيغة الاتفاق الذي يتضمن وقف استهداف المدنيين وتدمير المنازل ووقف استهداف الأفراد.

وأكد مصدر فلسطيني قريب من محادثات القاهرة أن "مصر تلقت موافقة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على وقف إطلاق النار على أن يدخل حيز التنفيذ بدءا من الساعة العاشرة مساء اليوم".

وقال مصدر في حركة الجهاد إن "الصيغة المقدمة المعدلة للاتفاق ايجابية وتلبي شروط المقاومة".

المصدر: RT