قيرغيزستان: علاقاتنا مع روسيا تنطلق من مصالحنا الخاصة وليس من التهديدات الغربية

أفادت وزارة الخارجية القرغيزية، بأن بشكيك وموسكو حليفتان استراتيجيتان، وبأن قيرغيزستان تسترشد بمصالحها الخاصة في تعاملها مع روسيا لا بتهديد العقوبات الغربية.

وأكد وزير الخارجية القرغيزي جينبيك كولوبييف، أن بلاده لا ترى أية عقبات أمام تعاونها مع روسيا، بالرغم من تهديدات الغرب المستمر بفرض العقوبات على بشكيك في حال استمرت بمسارها الداعم لموسكو.

وقال كولوبييف في حديث لبرنامج "موسكو الكرملين بوتين" عبر قناة "روسيا 1"، "نحن شركاء استراتيجيون، ولا يوجد بيننا أي عوائق للتعاون، ربما يستمر شركاؤنا الغربيون بتهديدنا بإمكانية فرض العقوبات علينا، لكننا نتبع قواعدنا الخاصة، ولا أرى أي مشكلة في ذلك".

جاء ذلك ردا على سؤال الصحفي الروسي بافيل زاروبين، حول تأثير التهديدات الغربية بفرض العقوبات على قرغيزستان، بسبب علاقاتها مع روسيا.

المصدر: تاس