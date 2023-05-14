بيلاروس تنشر منظومات صاروخية وراجمات للصواريخ على الحدود الغربية

ذكرت وزارة الدفاع في جمهورية بيلاروس أن أنظمة الصواريخ التكتيكية وراجمات صواريخ قد تم نشرها بالقرب على الحدود الغربية لبيلاروس.

تواصلت خلال شهر مايو عمليات تفقد مدى الاستعداد القتالي لدى القوات المسلحة البيلاروسية. حيث تعمل في هذه المناطق وحدات من التشكيلات الميكانيكية وقوات العمليات الخاصة وقوات الصواريخ والمدفعية.

وعلق مقدم قناة "Voen TV" التلفزيونية على الخطوات التي اتخذتها القوات المسلحة البيلاروسية في مقطع فيديو نشر يوم الأحد على قناة تيليغرام التابعة لوزارة الدفاع البيلاروسية: "توجد أنظمة للصواريخ التكتيكية وراجمات صواريخ بالقرب من الحدود الغربية لبيلاروس.. الجيش سوف يستجيب بشكل فوري على أي محاولة للعدوان على بيلاروس".

في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية أن المرحلة التالية من عملية التفتيش الشاملة لرفع الجاهزية القتالية في صفوف الوحدات العسكرية المشاركة في الاستجابة لحالات الأزمات ستجري في مايو.

عمليات التفتيش تشمل بالدرجة الأولى الوحدات العسكرية والتشكيلات المتمركزة في مناطق غرودنو وبريست ومينسك. بالإضافة إلى سلاح الجو والدفاع الجوي وقوات العمليات الخاصة، والادارة العملياتية وقوات الصواريخ والمدفعية، ستشارك أيضا وحدات الدعم والإمداد.

من المخطط أيضا استدعاء المكلفين للخدمة العسكرية، والذين لا تتجاوز أعدادهم الألف شخص.

المصدر: ريا نوفوستي.