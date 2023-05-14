الولايات المتحدة تعلن اعتراض 6 طائرات روسية قرب ألاسكا

أعلنت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية "نوراد"، عن اعتراض 6 طائرات روسية بالقرب من منطقة الدفاع الجوي في ألاسكا.

وقالت "نوراد" في بيان، اليوم الأحد، إن اعتراض ست طائرات روسية تم بالقرب من منطقة الدفاع الجوي في ألاسكا يوم 11 مايو، وأوضحت أن الطائرات الروسية ظلت في المجال الجوي الدولي ولم تدخل المجال الجوي الأمريكي أو الكندي.

وأشار البيان إلى أنه من بين الطائرات الروسية كانت قاذفات من نوع "تو-95" و"إل-78" و"سو-35".

هذا ولم يصدر أي تعليق بعد من الجانب الروسي على بيان قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية.

المصدر: RT