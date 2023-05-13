الخارجية الإيرانية تستدعي السفير العراقي لدى طهران وتسلمه رسالة احتجاج

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير العراقي في طهران وسلمته احتجاجا رسميا جراء قيام سلطات إقليم كردستان بتوجيه دعوة لاعضاء تنظيمات "إيرانية انفصالية" للمشاركة في مراسم دينية.

وفي التفاصيل، قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني: "الخارجية الإيرانية استدعت السفير العراقي لدى طهران وسلمته احتجاجا رسميا إثر قيام سلطات إقليم كردستان بتوجيه دعوة لأعضاء تنظيمات إيرانية انفصالية معارضة لنظام الحكم في طهران للمشاركة في مراسم دينية داخل الإقليم".

وأضاف كنعاني: "هذه الخطوة تنتهك الاتفاق الأمني الموقع بين البلدين".

المصدر: "إيسنا"