خمسة جرحى بإطلاق نار في فرنسا قرب حدود لوكسمبورغ

أصيب ما لا يقل عن خمسة أشخاص، ثلاثة منهم بجراح خطرة، في إطلاق نار يوم السبت، شمال شرقي فرنسا قرب حدود لوكسمبورغ، وفق ما أفادت السلطات.

وقال نائب رئيس بلدية فيلربت غيوم بيتيكلير، لوكالة "فرانس برس" إن رجلا مقنعا أطلق النار من مركبة قبل أن يهرب من المكان.

وبحسب السلطات، ثلاثة جرحى في حالة طوارئ قصوى وحياة أحدهم مهددة، وقد يكون إطلاق النار مرتبطا بتجارة المخدرات، وهو ما ستحدده التحقيقات.

المصدر: فرانس برس