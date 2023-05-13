استطلاعات رأي تكشف إمكانية فوز أردوغان في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية

أظهرت استطلاعات رأي أجراها مركزا الدراسات "Areda" و"Asal" أنه من المرجح أن يفوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الانتخابات الرئاسية في الجولة الأولى.

أجرى مركز "Areda" للدراسات استطلاعا للرأي في الفترة من 11 إلى 12 مايو بمشاركة 25 ألف شخص. وهي أولى الاستطلاعات التي أجريت بعد انسحاب المرشح محرم إينجه من السباق.

ووفقا للنتائج ، فإن 51.3% من المشاركين في الاستطلاع مستعدون للتصويت لأردوغان، و 44.2% لصالح كيليجدار أوغلو.

وحصل المرشح الثالث، سنان أوغان، على ما يقارب 4% من الأصوات.

وبحسب نتائج الدراسة، فإن "تحالف الشعب" الذي يضم الحزب الحاكم، سيحصل على أكثر من 51% من الأصوات في الانتخابات النيابية.

وأظهر استطلاع الرأي الذي أجراه مركز الدراسات "Asal"، أن أردوغان سيحصل على 50.6% من الأصوات، وكيليجدار أوغلو - 46.3%.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا في 14 مايو، وإجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، في حالة عدم حصول أي مرشح على 50% من الأصوات، في 28 مايو.

المصدر: نوفوستي