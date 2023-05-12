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أردوغان: بايدن كان يتحدث عن إقصائي ثم تراجع عن كلامه

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أردوغان: بايدن كان يتحدث عن إقصائي ثم تراجع عن كلامه
Globallookpress Turkish Presidency
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صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان يتحدث في وقت سابق عن ضرورة إقصائه من السلطة، ثم تراجع عن كلامه.

وقال أردوغان في تصريح لوسائل الإعلام التركية، يوم الجمعة: "قبل بدء الحملة الانتخابية (في الولايات المتحدة) كان بايدن يدلي بتصريحات بشأن إقصاء أردوغان... وبعد هذه التصريحات التقينا مرات عديدة. وعندما سألته عنها، فهو كان يحاول التراجع عن ذلك".

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وانتقد أردوغان منافسه في الانتخابات الرئاسية كمال كيليتشدار أوغلو، الذي دعا روسيا لعدم التدخل في الانتخابات التركية، وبعد ذلك وصف كلامه بأنه "تحذير فقط".

وأعاد أردوغان إلى الأذهان التصريحات المنسوبة لكيليتشدار أوغلو بشأن عزمه فرض العقوبات على روسيا، مشيرا إلى أن الكثير من الدول الأوروبية كانت تتحدث عن ذلك أيضا، وفي وقت لاحق "سارت في الاتجاه المعاكس".

يذكر أن الانتخابات الرئاسية في تركيا من المقرر أن تجري يوم 14 مايو الجاري.

المصدر: نوفوستي

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