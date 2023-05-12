مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين بدونيتسك جراء قصف أوكراني

أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية، بأن القوات الأوكرانية قصفت دونيتسك وضواحيها وتم تسجيل أكثر من 280 قذيفة، متسببة بمقتل شخصين وإصابة 10 آخرين.

وأعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب بأوكرانيا عن "مقتل 2 وإصابة 10 آخرين جراء القصف الأوكراني خلال اليوم الماضي وتسجيل أكثر من 280 قذيفة".

كما أكد أنه "تم تسجيل 54 ضربة من قاذفة غراد MLRS عيار 152 ملم و 155 ملم".

وأشار بأن الهجمات "وقعت على دونيتسك (مقاطعات كييفسكي، كيروفسكي، كويبيشيفسكي، بتروفسكي)، بلاغوداتني، فلاديميروفكا، غولموفسكي، غورلوفكا، ميكيفكا، ستارومايورسكي، ستاروملينوفكا، ياسينوفاتايا".

وأوضح المكتب التمثيلي عن أضرار قد لحقت بسبعة مبان سكنية وبنية تحتية مدنية.

كما أشارت سلطات دونيتسك الشعبية، في وقت سابق، بأن نظام كييف قصف أراضي الجمهورية 49 مرة، وأطلق 198 مقذوفا من عيارات مختلفة.

وأفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية، في وقت سابق بمقتل 9 مدنيين وإصابة 17 آخرين بسبب قصف نظام كييف لمدينة دونيتسك وضواحيها 47 مرة، وأطلقت 259 قذيفة وصاروخا.

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المصدر: تاس