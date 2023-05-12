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أردوغان يعلن استعداده لترك منصب الرئاسة "بطريقة ديمقراطية"

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أردوغان يعلن استعداده لترك منصب الرئاسة
Globallookpress Keystone Press Agency
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن استعداده لترك منصبه "بطريقة ديمقراطية" في حال خسارته في الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تجري في تركيا يوم 14 مايو.

وقال أردوغان في تصريح لوسائل الإعلام التركية، يوم الجمعة: "وصلنا إلى الحكم في تركيا بطرق ديمقراطية. ومثلما وصلنا إلى السلطة، سنعمل كل ما هو ضروري بالنسبة للديمقراطية في حال قرر الشعب ذلك".

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وأضاف: "سنعتبر شرعية أي نتيجة للانتخابات".

وجاء ذلك قبل يومين من الانتخابات الرئاسية في تركيا، حيث يتوقع أن تكون هناك مواجهة شديدة بين الرئيس الحالي أردوغان ومرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو، علما بأن استطلاعات الرأي العام تظهر نسبة تأييد متقاربة للمرشحين.

المصدر: تاس

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