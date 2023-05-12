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الرد بالمثل .. نائب في مجلس الدوما يقترح مصادرة أصول بلجيكا في روسيا

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الرد بالمثل .. نائب في مجلس الدوما يقترح مصادرة أصول بلجيكا في روسيا
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اقترح نائب مجلس الدوما عن الحزب الديمقراطي الليبرالي سيرغي كارجينوف مصادرة أصول بلجيكا في روسيا لإعمار دونباس كرد على قرار بروكسل توجيه عائدات أصول روسيا المجمدة لمساعدة أوكرانيا

وأفاد مجلس الوزراء البلجيكي في بيان: بأن الحكومة البلجيكية وافقت يوم الجمعة على تقديم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية والمدنية لأوكرانيا بقيمة 92 مليون يورو، بحيث يتم دفعها من عائدات الأصول الروسية المجمدة لديها.

وقال كارجينوف تعليقا على ذلك: "من الضروري الرد بالمثل على هذا التحايل، أقترح مصادرة الأصول البلجيكية في روسيا وإعادة توجيهها لإعمار دونباس.. هذا هو الاستخدام الأمثل الوحيد للأموال الغربية".

ووصف قرار بلجيكا بأنه جريمة دولية: "لقد أظهروا للعالم كله أن المجتمع الغربي عبارة عن عصابة من قطاع الطرق، كما كان الحال في عصور الاستعمار، وقد احتفظوا بنفس الصفات - (لصوص حقراء سارقون). لقد تناست بلجيكا جميع قواعد القانون الدولي، وشغلت مكانة "متقدمة" بين الدول الأكثر تسببا بالضرر لروسيا، والأكثر نشاطا في خدمة سادتها الأميركيين. هذه السرقات ستبقى في ذاكرتنا لأمد طويل".

المصدر: ريا نوفوستي.

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