وزير إسرائيلي: قد يأتي الوقت للعودة إلى غزة وتفكيك حماس ونزع السلاح

أشار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى "احتمال استعادة إسرائيل لقطاع غزة كحل للاشتباكات المتكررة مع الفصائل الفلسطينية في القطاع".

وفي مقابلة مع القناة 14 العبرية، اعتبر بتسلئيل سموتريتش أن الصراع بين إسرائيل والفصائل في غزة "كان مشكلة مزمنة"، معربا عن أسفه لأن "السياسيين فشلوا في الاستجابة للتحذيرات التي صدرت قبل فك الارتباط عام 2005، والتي من شأنها أن تؤدي إلى إطلاق صواريخ عبر غزة".

وأضاف سموتريتش: "من المحتمل أن يأتي الوقت للعودة إلى غزة وتفكيك حماس ونزع السلاح من غزة، وسيتم ذلك أيضا وفقا لمصالح واعتبارات عامة لإسرائيل"، متابعا: "أعتقد أن الوقت سيأتي عندما لا يكون هناك خيار سوى استعادة غزة".

وأكمل: "في الوقت الحالي، لا صلة لها بالموضوع.. نحن لا نناقشها الآن"

وتأتي تصريحات سموتريش في اليوم الرابع من العدوان الإسرائيلي على غزة، في إطار اغتيال قياديين في حركة "الجهاد الإسلامي"، التي أطلقت مئات الصورايخ على المستوطنات الإسرائيلية ردا على هذا العدوان.

المصدر: "RT + "I24