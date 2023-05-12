مدفيديف يتنبأ بنهاية زيلينسكي.. كيف ستكون؟

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، إنه لا يستبعد أن ينتهي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بمثل ما انتهى إليه من قبله أدولف هتلر.

وكتب مدفيديف في قناته على "تيليغرام": "هذا الوضيع ذو اللون الأخضر، تمنى الموت للجميع في الكرملين، ولكن هذا ليس بيديه. ولا أحد يعرف من سيموت وكيف، وحده الرب يعرف. لكن مدمن المخدرات في كييف لديه فرصة للاندثار وبيديه، باختيار الانتحار. مثلما فعل هتلر بعد ابتلاع سم الكلب، أو ربما كما في رواية أخرى أطلق النار على نفسه".

وفي وقت سابق قال رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، تعليقا على تغيير زيلينسكي عيد 9 مايو، عيد النصر على النازية، بـ"يوم أوروبا" إن الرئيس الأوكراني ينتظره مصير بانديرا شوخفيتش (ضابط أوكراني شارك في مذابح البولنديين واليهود) أو هتلر".

المصدر: RT