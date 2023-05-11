صحيفة: تأجيل اجتماع بايدن مع قادة الكونغرس بشأن سقف الدين حتى الأسبوع المقبل

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر مطلعة، أن اجتماعا كان مقررا عقده الجمعة بين الرئيس الأمريكي وزعماء الكونغرس بشأن رفع سقف الدين الوطني، قد تم تأجيله حتى الأسبوع المقبل.

ولم يتم الكشف عن أسباب هذا التأخير، وكذلك من بادر بتأجيل الاجتماع، في حين يشار إلى أن ممثلين عن الكونغرس الأمريكي والإدارة الأمريكية عقدوا بعد ظهر يوم الخميس اجتماعا فنيا، ناقشوا فيه معايير اتفاق مستقبلي بشأن مشكلة رفع سقف الدين.

وتدعو السلطات الأمريكية الكونغرس حاليا إلى رفع سقف الدين المحدد عند 31.4 تريليون دولار. ويطالب الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، بخفض الإنفاق العام كشرط لزيادة سقف الدين العام. وتطالب إدارة بايدن الكونغرس برفع السقف دون أي قيود.

وفي وقت سابق، بدأت وزارة الخزانة الأمريكية في تطبيق إجراءات الطوارئ فيما يتعلق ببلوغ حد الاقتراض من أجل تجنب التخلف عن السداد. في غضون ذلك، حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين من أنه بدون اتخاذ قرار بشأن الدين العام، لن تتمكن الحكومة من الاستمرار في الوفاء بجميع التزاماتها، ربما بحلول الأول من يونيو.

المصدر: واشنطن بوست