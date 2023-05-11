أردوغان يتهم كيليتشدار أوغلو بالوقوف خلف تسريب الفيديوهات الجنسية للمرشح الرئاسي السابق إينجه

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرشح تحالف الأمة المعارض لانتخابات الرئاسة كمال كيليتشدار أوغلو، بالوقوف خلف تسريب الفيديوهات الجنسية للمرشح الرئاسي السابق محرم إينجه.

وفي التفاصيل، قال رجب طيب أردوغان: "باي باي كمال (يقصد كمال كيليتشدار أوغلو)..جاء لرئاسة الحزب بـ"كاسيت تسجيل"..(ويقصد تسريب تسجيل فضيحة جنسية لـ"دينيز بايكال" الرئيس السابق لحزب الشعب الجمهوري قبل أن يصبح كيليتشدار أوغلو رئيسا للحزب خلفا له)".

وأضاف أردوغان:"والآن هو يُخرِج (يقصد كيليتشدار أوغلو) أحد مرشحي انتخابات الرئاسة من السباق (يقصد محرم إينجه) بكاسيت تسجيل".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن محرم إنجه، أحد المترشحين لانتخابات الرئاسة التركية، رسميا انسحابه من السباق.

وقال إنجه إن انسحابه كان بسبب "فبركة فيديوهات جنسية غير حقيقية، وملفات فساد مزورة" بحقه، مشيرا إلى أنه تعرض على مدار 45 يوما للابتزاز من شخصيات محسوبة على جماعة "غولن"، وحزب الشعب الجمهوري.

المصدر: RT