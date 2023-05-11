السفير الأمريكي: ندعم إسرائيل ونعمل لخفض التصعيد

أكد السفير الأمريكي في إسرائيل توم نيديس أنه يعمل على التوسط في "خفض التصعيد" للعنف المستمر بين قطاع غزة وإسرائيل.

وكتب نيديس في تغريدة على "تويتر": قلقون من استمرار إطلاق الصواريخ اليوم. نحن نقف إلى جانب حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.. نعمل من أجل التهدئة السريعة".

Concerned about the continuing rocket launches today. We stand by Israel’s right to defend itself. Working towards a quick deescalation. — Ambassador Tom Nides (@USAmbIsrael) May 11, 2023

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض 153 صاروخا من أصل 469 أطلقت من قطاع غزة منذ فجر يوم الثلاثاء الماضي.

يذكر أن نيديس أبلغ قبل أيام وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأنه ينوي ترك منصبه هذا الصيف بعد قرابة عامين في القدس.

المصدر: RT