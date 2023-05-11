الحرس الثوري الإيراني: دعم المقاومة تكليف شرعي

قال نائب القائد العام للحرس الثوري في إيران العميد علي فدوي إن إسرائيل "تواصل إجرامها" في الأيام الأخيرة وهذا ليس بالأمر الجديد، وأن "دعم المقاومة تكليف شرعي".

وأضاف أن تل أبيب "لا تدرك أن عشرة أشخاص يحلون محل أي قائد فلسطيني ينال الشهادة سواء من حركة الجهاد الإسلامي أو من باقي فصائل المقاومة".

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وصرح العميد فدوي تعليقا على تطورات الأحداث في فلسطين ورد فصائل المقاومة الفلسطينية على العدوان الإسرائيلي، بأن "الإجرام والاعتداء هو في ذات الصهاينة".

وأشار إلى أن إيران تعتبر أن "دعم الشعب الفلسطيني المظلوم هو واجب".

ووفق العميد فدوي فإن حرس الثورة يعتبر "دعم جبهة المقاومة تكليفا شرعيا من فلسطين إلى اليمن وإلى كل من يقف إلى جانب محور المقاومة ضد الاستكبار".

وتشن إسرائيل غارات على قطاع غزة منذ فجر الثلاثاء، بحيث قتل في القصف الإسرائيلي 20 فلسطينيا، وأصيب آخرون نتيجة الغارات التي استهدفت منازل المدنيين ومواقع المقاومة في مناطق متعددة في القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت مصادر في المقاومة الفلسطينية أن "الرد على العدوان الإسرائيلي بدأ"، مضيفة أنها "البداية".

وأطلقت المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية من قطاع غزة، أعقبها إطلاق صفارات الإنذار مجددا في عدد من مستوطنات غلاف غزة ومنطقة عسقلان، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي غارات جديدة على أراض زراعية شمال غزة.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن قيادة الجبهة الداخلية طلبت من كل المستوطنين على مسافة 40 كلم الدخول إلى الأماكن المحصنة.

المصدر: "فارس نيوز" + وكالات