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إسرائيل تعلن عن أول اعتراض لصواريخ غزة بـ"مقلاع داوود" فوق تل أببب

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إسرائيل تعلن عن أول اعتراض لصواريخ غزة بـ
Globallookpress
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن أول اعتراض لصواريخ غزة بمنظومة "مقلاع داوود" فوق منطقة تل أبيب الكبرى.

وقال في بيانه: "نفذ جيش الدفاع اليوم أول عملية اعتراض عملياتية بمنظومة مقلاع داوود لقذيفة صاروخية فوق منطقة تل أببب الكبرى".

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وأضاف: "منظومة مقلاع داوود مخصّصة لاعتراض تهديدات متقدمة تشمل صواريخ باليستية وكروز ومسيّرات وقطع جوية. لقد تم تطوير هذه المنظومة من قبل مديرية تطوير الوسائل القتالية في وزارة الدفاع وMDA الأمريكي".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، باستخدام الجيش الإسرائيلي منظومة "مقلاع داوود الجوية" الجديدة لأول مرة، في التصدّي لصواريخ غزة.

وقالت الصحيفة إن كلفة الصاروخ الواحد تقدّر بمليون دولار.

المصدر: الجيش الإسرائيلي

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