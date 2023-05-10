اليونان.. إنقاذ مجموعة جديدة من المهاجرين علقوا في جزيرة حدودية

أعلنت الشرطة اليونانية أن وحداتها أنقذت 17 مهاجرا بينهم ثمانية أطفال علقوا على جزيرة صغيرة في النهر الممتد على طول الحدود البرية الشمالية الشرقية بين اليونان وتركيا.

وأوضحت الشرطة اليونانية في بيان أن "المهاجرين تركهم مهرب على الجزيرة في نهر إيفروس، بعد نقلهم من الجانب التركي على متن قارب".

وأضاف البيان أن "الـ17 مهاجرا بصحة جيدة، وعرفوا بأنفسهم أنهم سوريون".

كما أفادت الشرطة أن عملية إنقاذ يوم الأربعاء، جاءت بعد أسبوع من حادثة مماثلة شملت 39 مهاجرا عثر عليهم عالقين على جزيرة إيفروس. مؤكدتا إن "المهاجرين اتصلوا هاتفيا بمنظمات إنسانية للحصول على المساعدة، والتي أبلغت بدورها السلطات اليونانية وأعضاء وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي والمتمركزة في المنطقة".

وتخطط السلطات اليونانية، لتمديد سياج مصمم لمنع العبور غير القانوني الذي يغطي حاليا جزءا من حدود إيفروس.

واتهمت جماعات حقوق الإنسان في وقت سابق، اليونان بإرسال المهاجرين الذين تم ضبطهم وهم يعبرون نهر إيفروس بشكل غير قانوني إلى تركيا، دون السماح لهم بطلب اللجوء، في انتهاك للقانون الدولي.

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المصدر: أ ب