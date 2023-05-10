"فرانس برس": الانتخابات الإقليمية في الهند اختبار لمودي

اعتبرت وكالة "فرانس برس" أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، يخضع لاختبار انتخابي مهم اليوم الأربعاء بولاية كارناتاكا، الولاية الوحيدة جنوب الهند التي يحظى فيها حزبه بالأغلبية.

كما ذكرت الوكالة أن انتخابات ولاية كارناتاكا الإقليمية، التي من المتوقع صدور نتائجها السبت، يُنظر أنها مقياس للمشهد السياسي الهندي، لكن قد يكون الاحتفاظ بالسلطة في الولاية صعبا بالنسبة لحزب بهاراتيا جاناتا (حزب الشعب الهندي) بزعامة مودي.

وأوضحت الوكالة، أن حزب المعارضة الرئيسي "المؤتمر" من جهته، يشن "حملة شرسة واعدا بتوفير الكهرباء مجانا وبمنح أرز للفقراء".

ووعد حزب "المؤتمر" أيضا، في حال فوزه، "بحظر منظمة "باجرانغ دال"القومية الهندوسية".

يذكر أنه خلال الانتخابات الأخيرة، احتل حزب بهاراتيا جاناتا، المرتبة الأولى في عدد المقاعد في الجمعية التشريعية عن هذه الولاية الكبيرة التي تضم أكثر من 65 مليون نسمة، وتعد عاصمتها بنغالور المركز التكنولوجي الهندي.

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المصدر: "فرانس برس"