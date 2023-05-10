إيطاليا تكشف عن عملية أمنية تستهدف تنظيما إجراميا سهل عبور المهاجرين سرا عبر البلقان

كشفت مصادر أمنية إيطالية عن عملية تجريها مديرية مكافحة المافيا بمحافظة كاتانتزارو في مقاطعة كالابريا جنوب البلاد، ضد تنظيم إجرامي ينشط في تهريب المهاجرين عبر البلقان.

وأضافت المصادر في بيان الأربعاء أن "رجال الشرطة يقومون بتنفيذ إجراءات تقييدية ضد 29 شخصا يعتقد أنهم ينتمون إلى عصابة تعمل عبر الحدود الوطنية، مكرسة لتسهيل الهجرة غير النظامية وغسيل الأموال المتأتية من النشاط غير القانوني".

وذكرت المصادر الأمنية أنه تم تقسيم التنظيم إلى خلايا موجودة في إيطاليا وخارجها (تركيا واليونان)، مشيرة إلى أن وعناصره على الرغم من اختلاف مهامهم، يمتلكون هدفا واحدا وهو إيصال المهاجرين إلى إيطاليا من خلال استغلال الطريق البحرية المارة بشرق البحر الأبيض المتوسط​​، على متن سفن شراعية تنطلق من تركيا واليونان.

وأوضحت أن رجال شرطة المنتمين إلى دوائر أمنية مختلفة، يعملون مع موظفي وكالة اليوروبول وقسم الانتربول، من خلال الهيئات الأجنبية الجانبية المشاركة في العمليات، مبينة أن الإجراءات المرتبطة بالجرائم المزعومة في مرحلة التحقيق الأولي الآن.

وأكدت المصادر الأمنية أن سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل خلال مؤتمر صحفي.

المصدر: "آكي"