ألمانيا.. القبض على رجل حاول إحراق مسجد بعد أسابيع على محاولته إحراق القرآن

أعلنت الشرطة الألمانية اعتقال رجل معروف لديها، قام بسكب مادة البنزين أمام مسجد في مدينة دريسدن جنوب شرق البلاد مساء اليوم الثلاثاء وحاول إحراقه، مشيرة إلى أنه لم تتضح دوافعه بعد.

يشار إلى أن الرجل الموقوف معروفا بالنسبة للشرطة إذ يقال أنه حاول إضرام النار في مصحف في مسجد خلال أبريل المنصرم.

واتصل شهود عيان برقم خدمات الطوارئ بعد أن شاهدوه يسكب البنزين خارج المسجد، الذي كان يضم عدداً كبيراً من المصلين في ذلك الوقت.

المصدر: أرواسيا دايري