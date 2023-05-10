وسائل إعلام تكشف تفاصيل إحباط هجمات إرهابية تم الإعداد لتنفيذها في بيلاروس خلال عيد النصر

ذكرت وكالة "سبوتنيك ــ بيلاروس" استنادا لمعلومات من جهاز أمن الدولة البيلاروسي أن العبوات الناسفة المعدة لتنفيذ تفجيرات إرهابية في بيلاروس خلال أعياد 9 مايو كانت أمريكية الصنع.

وذكر تلفزيون بيلاروس اليوم الأربعاء: "تبين أن المتفجرات أمريكية الصنع، والمحتجزين الذين يجري التحقيق معهم جميعهم اعترفوا بأنهم على صلة بمواطن بيلاروسي آخر متواجد في كييف، وقد تلقى هذا الأخير تكليفا من الإدارة العامة للاستخبارات العسكرية الأوكرانية بتنفيذ التفجيرات، وقد تمكن من العثور على منفذين في بيلاروس".

وأضافت القناة أن طرودا مموهة لأجهزة منزلية تحتوي على متفجرات وصلت إلى البلاد. وقالت "سيكون كافيا أن يتم إخراج عدة قطارات عن مسارها في وقت واحد أو تنفيذ عمل إرهابي دموي بين الجموع خلال حضورهم للاحتفالات بيوم 9 مايو لاعتبار العملية ناجحة".

واستبق رئيس جهاز أمن الدولة البيلاروسي إيفان تيرتيل، أعياد 9 مايو، بالإعلان عن إحباط محاولات للقيام بعدة هجمات إرهابية في البلاد. مضيفا أن من كانوا يستعدون لارتكاب الأعمال الإرهابية تم اعتقالهم، بفضل يقظة جهاز المخابرات.

وفي 10 مايو، أفادت قناة ONT التلفزيونية الحكومية بأن جميع الشواهد حول الجهة التي تقف وراء الهجمات الإرهابية تقود إلى أوكرانيا. كما تمت الإشارة إلى أن جميع المتورطين في القضية دون الثلاثين من العمر، وهم سيدتان وشابان.

المصدر: ريا نوفوستي.