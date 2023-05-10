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بيان إسرائيلي عن آخر تطورات عملية "السهم الواقي" في غزة

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بيان إسرائيلي عن آخر تطورات عملية
RT
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أعلن الجيش الاسرائيلي أنه قصف 53 هدفا في غزة منذ إطلاقه عملية "السهم الواقي"، مشيرا إلى أنه تم إطلاق 270 صاروخا من القطاع باتجاه إسرائيل.

وأضاف المتحدث العسكري للجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنه تم إطلاق 270 صاروخا وقذيفة صاروخية من غزة نحو إسرائيل، حيث اجتازت نحو 205 قذيفة إسرائيل بينما سقط 56 صاروخا داخل قطاع غزة وتم اعتراض 62 قذيفة صاروخية.

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وأكد أن الطائرات الإسرائيلية هاجمت "104 مواقع ومجمعا إرهابيا و53 هدفا".

وقال إن "القبة الحديدية الإسرائيلية تصدت لـ 65 صاروخا من مجمل 205".

وتأتي هذه الجولة الجديدة من التصعيد في غزة بعد قيام إسرائيل باغتيال عدد من القادة العسكريين البارزين لحركة الجهاد الإسلامي في غزة.

وفي وقت سابق أطلقت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينيةعملية "ثأر الأحرار" التي تمثلت في توجيه ضربة صاروخية كبيرة بـ"مئات الصواريخ لمواقع ومغتصبات وأهداف العدو، ابتداء من ما يسمى "غلاف غزة" وحتى (تل أبيب)، وذلك ردا على جريمة اغتيال قادة سرايا القدس المجاهدين: جهاد الغنّام وخليل البهتيني وطارق عز الدين، عبر قصف همجي وغادر لمنازل مدنية خلّف كذلك عددا من الشهداء المدنيين الأبرياء الآمنين في بيوتهم".

المصدر: RT

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