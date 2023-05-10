الادعاء العام الألماني يعلن اعتقال مسؤولين تابعين لـ "حزب الله"

أعلن الادعاء العام الألماني اليوم الأربعاء، اعتقال شخصين تابعين لـ"حزب الله" اللبناني، كانا مسؤولين عن تنظيم والتعامل مع الخدمات اللوجستية للحزب في مدينة بريمن.

وأوضح الادعاء أن أحد الموقوفين لبناني الجنسية، بينما الموقوف الآخر يحمل الجنسيتين اللبنانية والألمانية. وقد عرف عنهما الادعاء باسمي "حسن م." و"عبداللطيف و.".

وقال الادعاء العام الألماني إن عبداللطيف انضم إلى حزب الله عام 2004، ويرأس منذ 2012 "جمعية المصطفى" في مدينة بريمن التي تم حظرها في عام 2022. وهو عضو في "كتيبة الرضوان" التي تقاتل مع "حزب الله" في سوريا.

من جهته انضم حسن للحزب عام 2016، وهو "مسؤول عن الفروع الخارجية خاصة في مدينة بريمن".

ومن المقرر أن يمثل المشتبه بهما في وقت لاحق اليوم أمام قاض "سيقرر ما إذا كان سيبقيهما في الحجز".

ويصنف الجناح العسكري لـ"حزب الله" كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأغلبية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.

وقد حظرت ألمانيا أنشطة الجناح السياسي للحزب في عام 2020.

المصدر: "أ ف ب"