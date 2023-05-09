البنتاغون يتعهد بضمان ردع الصين لعقود قادمة

قالت نائبة وزير الدفاع الأمريكي، كاثلين هيكس، إن البنتاغون عازم على ضمان ردع الصين لعقود من الزمن، وأن التنافس بين البلدين سيستمر لأجيال.

وتحدثت هيكس في ندوة بواشنطن حول التحديث في المجال العسكري عن مسار الولايات المتحدة تجاه الصين، قائلة: "أريد أن أوضح أن هدفنا هو الردع، لأن التنافس لا يعني الصراع".

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وزعمت إلى أن "المقياس الرئيسي للنجاح" بالنسبة للبنتاغون هو أن القيادة الصينية عند تقييمها "لمخاطر العدوان" توصلت إلى استنتاج مفاده أن "اليوم ليس هو اليوم المنشود".

وأشارت إلى أن واشنطن تسعى من أجل أن "تفكر بكين بهذه الطريقة اليوم وكل يوم حتى عام 2027 وحتى عام 2035 وحتى عام 2049 وما بعده".

وأضافت أن "جمهورية الصين الشعبية تمثل تحديا للأجيال. على الرغم من أنها ستتغير، ولكنها لن تختفي في أي مكان. لذلك نحن في منافسة مستمرة من أجل الحصول على الأفضلية".

واعتبرت أنه يمكن أن يسمح تحديث الأسلحة للولايات المتحدة بالحصول على مثل هذه الأفضلية.

المصدر: تاس