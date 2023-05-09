وزير إسرائيلي: عملية غزة كانت دقيقة وناجحة واستثنائية

قال وزير المجلس المصغر (الكابينيت) وزير الطاقة في إسرائيل، يسرائيل كاتس، خلال مقابلة مع إذاعة "كان" يوم الثلاثاء، إن "العملية العسكرية في قطاع غزة كانت دقيقة وناجحة واستثنائية".

وصرح بأن أي تدخل من حركة حماس بإطلاق الصواريخ على إسرائيل ستكون قيادة الحركة على رأس أهداف تل أبيب.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة أن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي الذي استهدف القطاع فجر الثلاثاء، بلغ 15 قتيلا بينهم 4 أطفال و4 سيدات.

وأوضحت أن عدد الإصابات وصل إلى 22 من بينهم 3 أطفال و7 سيدات، مشيرة إلى أن عددا من الجرحى حالتهم ما بين حرجة وخطيرة.

وقامت الطائرات الإسرائيلية في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء، باغتيال قادة من حركة الجهاد بقصف شقق سكنية في مدينة غزة ومدينة رفح جنوب القطاع.

المصدر: RT