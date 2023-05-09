موقع: في أوديسا وبولتافا بأوكرانيا تم وضع الزهور عند النصب التذكارية

قال موقع "أوبشستفينويه"، إن المواطنين قاموا بوضع باقات الزهور عند النصب التذكارية في أوديسا وبولتافا وذلك احتفالا بيوم النصر في الحرب الوطنية العظمى.

وأضاف الموقع: "يجلب المواطنون الزهور إلى كورنيش المجد في حديقة شيفتشينكو في أوديسا. ويلاحظ في المكان تواجد كثيف لرجال الشرطة والأمن: يقومون بفحص الأشياء الشخصية والوثائق".

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ووفقا لمعلومات الموقع، قام المواطنون في بولتافا، بوضع الزهور عند النصب التذكاري للمجد العسكري.

ويؤكد الموقع، أن الفعاليات بمناسبة عيد النصر على النازية في الحرب العالمية الثانية بالقرب من النصب التذكارية في أوديسا وبولتافا جرت بشكل عفوي وبدون أي تنظيم مسبق. وتوافد المواطنون بشكل ذاتي بمحض إرادتهم.

في وقت سابق، أحال زيلينسكي مشروع قانون إلى البرلمان الأوكراني يقترح فيه تغيير تاريخ الاحتفال بيوم النصر على النازية في الحرب العالمية الثانية من 9 مايو إلى 8 مايو.

كما أقر زيلينسكي الاحتفال بـ"يوم أوروبا" في أوكرانيا في 9 مايو من كل عام، وقال في مرسوم له: "تحقيقا للهوية الأوروبية للشعب الأوكراني.. قررت تأسيس يوم أوروبا في أوكرانيا، على أن يتم الاحتفال به سنويا في 9 مايو مع دول الاتحاد الأوروبي".

المصدر: نوفوستي