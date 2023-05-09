مصدر: المدفعية الروسية تدمر معدات عسكرية أوكرانية في ضواحي خيرسون

أفاد مصدر عسكري بأن المدفعية الروسية دمرت بالقرب من خيرسون مدفع هاوتزر من طراز "أكاتسيا" ومنظومة "غراد" استخدمتهما القوات الأوكرانية في قصف الضفة اليسرى لنهر دنيبر.

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ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المصدر قوله: "دمرت قذائف المدفعية في الليلة الماضية في منطقة التجمع السكني سادوفويه مدفع هاوتزر من طراز "أكاتسيا" مكون من 5 أفراد وذخيرة".

وأضاف أنه أمس الاثنين "دمرت المدفعية الروسية منظومة "غراد" و3 جنود وذخيرة بالقرب من التجمع السكني بورغونكا".

تنفذ القوات الأوكرانية يوميا قصفا مدفعيا على البنية التحتية المدنية للمدن والقرى الواقعة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، حيث تطلق عليها ما يصل إلى 100 قذيفة في اليوم. وفي الليلة الماضية، وفقا لبيانات خدمات الطوارئ في المنطقة، أطلقت الوحدات الأوكرانية حوالي 30 قذيفة على مدن نوفايا كاخوفكا وكاخوفكا وغورنوستايفكا والقرى المحيطة.

المصدر: نوفوستي