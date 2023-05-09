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مستشارو بايدن يطلعون نتنياهو على المحادثات مع بن سلمان

أخبار العالم

مستشارو بايدن يطلعون نتنياهو على المحادثات مع بن سلمان
AFP
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أطلع مستشارو البيت الأبيض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على المحادثات التي أجراها مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ووفقا لموقع "أكسيوس" الأمريكي فإن سوليفان قال مؤخرا إن التوصل إلى اتفاق تطبيع كامل بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين، أن التطبيع كان أحد القضايا التي خطط سوليفان لمناقشتها مع ولي العهد السعودي أثناء زيارته إلى المملكة.

ووفقا لثلاثة مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين تحدثوا للموقع فإن مستشاري البيت الأبيض، بريت ماكغورك وآموس هوكشتاين، اللذين رافقا سوليفان في زياته للسعودية، توجها من جدة إلى القدس.

وقال الموقع إن رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، وتساحي هنغبيم، مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، كانا مع نتنياهو خلال اطلاعه على المحادثات التي أجراها سوليفان مع بن سلمان.

المصدر: axios

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