"توقف يا مهرج": مستخدمو "تويتر" ينتقدون قرار زيلينسكي بشأن الاحتفال بيوم النصر

انتقد مستخدمو "تويتر" الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على خلفية قراره بتغيير موعد الاحتفال بيوم النصر على النازية إلى 8 مايو.

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وكتب زيلينسكي، سابقا، في صفحته على "تويتر": "لقد قدمت مشروع قانون إلى البرلمان الأوكراني يقترح إعلان الـ8 من مايو يوم الذكرى والانتصار على النازية في الحرب العالمية الثانية من 1939-1945... المجد لكل من حارب النازية وانتصر! المجد لجميع أبطالنا في مختلف الأزمنة الذين ندين لهم بنفس القدر بحياتنا!"

وعلق المخرج الأوكراني إيغور لوباتينيوك على تغريدة زيلينسكي قائلا: "نشهد في هذا المنشور - النازيون والنازية وأوكرانيا. ولا كلمة واحدة عن دور الجيش الأحمر أو الاتحاد السوفيتي. أنت على الجانب الخطأ من التاريخ والآن تقوم بتثبيت النازية في أوكرانيا. نحتفل بهذا العيد في 9 مايو وليس في 8 مايو ولم نحتفل به في هذا اليوم أبدا".

من جهته كتب مستخدم أطلق عليه لقب "Mania Saeed": توقف الآن، يا مهرج".

وسأل "Dennis Lane" بسخرية: "ما الذي قاله النازي؟"

وأضاف "GokudoCat": "أنت جبان ووصمة عار على العالم كله".

وتابع "Norris": "دعوا الروس ينقذونا من النازيين الجدد".

ومزح "Tikhon" قائلا: "اسمي زيلينسكي وأنا أزور التاريخ".

وحدد زيلينسكي، سابقا، يوم 9 مايو كيوم أوروبا في أوكرانيا. وجاء في المرسوم المنشور على موقع لمكتبه أن هذا القرار اتخذ "بهدف تعزيز وحدة شعوب أوروبا" وكذلك من أجل ضمان السلام والأمن والاستقرار في القارة الأوروبية.

المصدر: نوفوستي