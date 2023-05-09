الطيران الحربي الروسي يدمر جسرا عائما للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسنوليمانسكي

قال رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية "سنتر" ألكسندر سافتشوك، إن طائرات قاذفة تابعة للجيش الروسي، دمرت جسرا نهريا عائما للقوات الأوكرانية.

وأضاف الضابط الروسي: "في اتجاه كراسنوليمانسكي، استهدفت قواتنا بضربات نارية قوية، مناطق تمركز الأفراد والمواقع النارية للعدو. وهاجمت طائراتنا القاذفة جسرا نهريا عائما ومعاقل للقوميين الأوكرانيين. وتمكنت وسائط الدفاع الجوي الروسية من تدمير قذيفة صاروخية من طراز هيمارس، بالإضافة إلى مركبة جوية بدون طيار تابعة للقوات الأوكرانية".

ووفقا له، تمكنت وحدة استطلاع روسية من اكتشاف تنقلات لمجموعات استطلاع قتالية معادية في منطقة تشيرفونوبوفسكي وفي غابة سيريبريانسكي، وتم استهداف هذه المجموعات المعادية بنيران الطيران والمدفعية، وتكبيدها خسائر كبير في الأفراد والمعدات.

المصدر: نوفوستي