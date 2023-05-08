انتشال جثث 27 عاملا قتلوا بحريق في منجم للذهب جنوب البيرو

أعلنت السلطات في البيرو يوم الاثنين انتشال جثث 27 عاملا قتلوا بحريق في منجم للذهب بمنطقة أريكيبا جنوب البلاد.

ووقع الحريق الذي يبدو أن انفجارا أعقبه، على عمق 100 متر يوم السبت.

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والكارثة هي واحدة من أسوأ مآسي المناجم في البلاد منذ عقود، علما بأن البيرو تعد أكبر منتج للذهب في أمريكا اللاتينية.

وبحسب خاميس كاسكينو رئيس بلدية ياناكيهوا التي يقع منجم "لا إسبيرانسا" ضمن نطاقها، نجم الحريق عن احتكاك كهربائي وغالبية الضحايا قضوا اختناقا واحتراقا.

وقال رئيس البلدية في تصريح لمحطة "أر بي بي" الإذاعية "تمّ انتشال جثث العمال الـ27".

وذكرت الشرطة في بيان أن 175 عاملا خرجوا سالمين من الحادث.

وقطاع المناجم ركن أساسي في اقتصاد البلاد ويوازي 8.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، علما أن البيرو هي أول منتج للذهب والزنك والرصاص والقصدير في أمريكا اللاتينية، بحسب الإحصاءات الرسمية.

جدير بالذكر أنه في العام 2022 قضى 39 شخصا في حوادث على صلة باستكشاف المناجم، وفق وزارة الطاقة والمناجم.

المصدر: أ ف ب