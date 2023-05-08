إسرائيل تصادق على مشروع تطوير موقع سبسطية الأثري وتحويله إلى مزار سياحي

صادقت الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعها الأسبوعي أمس الأحد، على استثمار 32 مليون شيكل في تطوير موقع سبسطية الأثري وتحويله إلى مزار سياحي حتى عام 2025.

ووجهت الحكومة الإسرائيلية سلطة الطبيعة والمتنزهات بتقديم خطة تطوير للموقع في غضون 60 يوما، متناسية أن الموقع يقبع بين المنطقين "ب" و"ج" المتاخمة لقرية سبسطية الفلسطينية، وأنه محاط بعدة بلدات وقرى فلسطينية.

وتتضمن خطة التطوير تمهيد طريق لتأمين وصول الإسرائيليين إلى الموقع وتحويله إلى منطقة جذب سياحي مفتوحة.

ويضيف المشروع الإسرائيلي المزيد من التصعيد إلى سلسلة التوترات المستمرة، والتي كان آخرها هدم مدرسة فلسطينية في قرية جبة الذيب بالقرب من مدينة بيت لحم، صباح أمس الأحد.

ومن جانبها، أفادت منظمة السلام الآن بأن قرار السلطات الإسرائيلية تحويل سبسطية إلى موقع سياحي يخضع للإدارة المدنية، إنشاءا فعليا لمستوطنة جديدة في قلب الأراضي الفلسطينية المتاخمة في أعماق الضفة الغربية".

وأشارت إلى أن القرار نابع من ضغوط سياسية من قبل المستوطنين، وهو جزء من سياسة الحكومة الإسرائيلية لتعميق سيطرتها في قلب الأراضي الفلسطينية المحتلة قدر الإمكان.

ونوهت المنظمة إلى أن الحكومة الإسرائيلية تسعى للقضاء على فرصة حل الدولتين، وأن مدينة نابلس ومحيطها هي إحدى النقاط المركزية التي يتم فيها اتخاذ هذه الإجراءات، وتشجع تشكيل المستوطنات السياحية، من أجل تقويض فرص السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

المصدر: RT