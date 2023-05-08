ألمانيا.. احتجاز طبيب للاشتباه بقتله مريضين في مستشفى شاريتيه العالمي

أعلن مكتب المدعي العام في برلين احتجاز طبيب عمل في مستشفى شاريتيه المشهور عالميا، للاشتباه في قتله مريضين من خلال جرعات مفرطة من المهدئات.

وقال المكتب: "الاشتباه بتعمد طبيب يبلغ من العمر 55 عاما، طرد من شاريت في أغسطس 2022، في أنه تعمد إعطاء جرعات عالية من المسكنات لمريضين في حالة حرجة في 2021 و2022، حتى ماتوا".

وتم القبض على الرجل في وقت مبكر من صباح اليوم. وستصدر المحكمة اليوم أمرا باعتقاله.

المصدر: نوفوستي