ألمانيا.. احتجاز طبيب للاشتباه بقتله مريضين في مستشفى شاريتيه العالمي
Globallookpress Michael Kuenne
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v9sq
أعلن مكتب المدعي العام في برلين احتجاز طبيب عمل في مستشفى شاريتيه المشهور عالميا، للاشتباه في قتله مريضين من خلال جرعات مفرطة من المهدئات.
وقال المكتب: "الاشتباه بتعمد طبيب يبلغ من العمر 55 عاما، طرد من شاريت في أغسطس 2022، في أنه تعمد إعطاء جرعات عالية من المسكنات لمريضين في حالة حرجة في 2021 و2022، حتى ماتوا".
وتم القبض على الرجل في وقت مبكر من صباح اليوم. وستصدر المحكمة اليوم أمرا باعتقاله.
المصدر: نوفوستي