مصادر تؤكد أن تصريح كيشيدا عن التاريخ المشترك لم يكن بالتنسيق بين طوكيو وسيئول

قالت مصادر إن تعبير رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عن ندمه على التاريخ المشترك جاء من تلقاء نفسه دون مشاورات مسبقة بين سيئول وطوكيو.

وأبدى الكوريون الجنوبيون اهتماما شديدا بما إذا كان كيشيدا يعتذر أو يعبر عن ندمه على الحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية في الفترة من 1910-1945 عندما عقد لقاء قمة مع الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول في سيئول يوم الأحد.

وأشار كيشيدا خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب القمة إلى ضحايا العمل القسري في الفترة الاستعمارية، قائلا "قلبي يتألم من حقيقة أن العديد من الناس مروا بتجربة مؤلمة للغاية وحزينة في ظروف قاسية في ذلك الوقت".

وقال مسؤول رئاسي لوكالة "يونهاب" للأنباء إن تصريحات كيشيدا لم يتم تنسيقها بين سيئول وطوكيو قبل القمة.

المصدر: "يونهاب"