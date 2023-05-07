العراق يشير إلى تفاعل تركيا وإيران مع مطالبه في "ملف المياه"

أعلن وكيل وزارة الموارد المائية العراقية رائد الجشعمي، أن تركيا وإيران تفاعلتا مع مطالب العراق الذي دعا لاتفاقات دائمة وطيّ صفحة الاتفاقات المرحلية في ملف المياه.

وقال الجشعمي اليوم الأحد، إن بلاده اتفقت مع تركيا وإيران على عقد اجتماع فنّي تخصّصي في القريب العاجل لبحث ملف المياه، مضيفا: "عقدنا مباحثات بنّاءة مع الوفد الإيراني برئاسة وزير الطاقة والكادر المتقدم في الوزارة على هامش مؤتمر بغداد الثالث للمياه تناولت الملفات العالقة كافة ولمسنا تفاعلا مع مطالب العراق".

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وأضاف أن "وفداً فنياً تركياً رفيع المستوى شارك في المؤتمر أيضاً وزار مواقع للوزارة في حوض الفرات واطلع على أثار شحة المياه وتفهم حاجة العراق في ظل استمرار الشح"، لافتاً إلى "تفاعل الجانبين مع حجم التحدي الذي يمر به العراق".

وأشار إلى أن "اللقاءات الفنية التي جرت مع وفدي البلدين مهدت للاتفاق على عقد اجتماع فني تخصصي في القريب العاجل لبحث ملف المياه بتفصيلاته كافة، والعراق أبلغ دول المنصب بضرورة الذهاب نحو اتفاقات دائمة وطي صفحة الاتفاقات المرحلية التي جرت في السابق لأن الوضع المائي تغير".

المصدر: وكالة الأنباء العراقية