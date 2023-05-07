المعارضة المولدافية: الشرطة تحاول منع المحتجين من دخول العاصمة

قال أحد منظمي مسيرة احتجاج في مولدوفا، إن الشرطة تزيل لوحات ترخيص الحافلات التي تنقل المشاركين في الفعالية إلى كيشيناو، لمنعهم من دخول العاصمة.

ينظم حزب شور المعارض، مسيرة حاشدة مناهضة للحكومة اليوم الأحد في عاصمة مولدوفا. وستجري الفعالية في إطار حملة "الحركة من أجل الشعب" التي بدأت في يناير من هذا العام.

وأضاف: "بدأت الشرطة تخويف شركات النقل البري التي تريد جلب المواطنين للمشاركة في احتجاج اليوم في العاصمة. وتقوم الشرطة بإزالة لوحات التسجيل الحكومية من على الحافلات والباصات لمنع المواطنين من دخول العاصمة".

ومن المقرر أن تعقد الفعالية الاحتجاجية في الساعة 13.00 (توقيت موسكو) أمام مبنى برلمان مولدوفا. وسيشارك ممثلو جميع مناطق مولدوفا في المسيرة.

المصدر: نوفوستي