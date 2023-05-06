وزير المالية المصري يكشف سبب تأخر "النقد الدولي" في صرف قرض الـ3 مليارات لبلاده

أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، عدم الاتفاق على موعد معين للمراجعة الأولى لصندوق النقد الدولي لصرف القسط الثاني من القرض المتفق عليه مع الحكومة المصرية بقيمة 3 مليارات دولار.

وجاءت تصريحات وزير المالية في إطار الكشف عن السبب الرئيسي وراء تأخر إجراء صندوق النقد الدولي المراجعة الأولى مع الحكومة المصرية لصرف القسط الثاني من القرض، والذي كان من المقرّر أن تتم في مارس الماضي.

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وأوضح الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب بقناة "mbc مصر"، كان مستهدفا أن يتم انعقادها في مارس لكن تأخر بسبب ظروف شهر مضان وعيد الفطر ثم بدأت اجتماعات الربيع العربي في واشنطن لكن من المتوقع أن تتم المراجعة قبل يونيو.

وعن قدرة الحكومة على سداد الالتزامات والديون الخارجية أكد الوزير معيط، أن مصر لديها تحويلات المصريين في الخارج، وقناة السويس 9 مليار دولار والصادرات 34.3 مليار دولار، ولدينا السياحة تحقق مؤشرات جيدة فلدينا تنوع كبير في الاقتصاد المصري.

المصدر: القاهرة 24