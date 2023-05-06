إيران.. ضبط أكثر من 700 كغ من المخدرات في محافظة هرمزكان

أعلن غلام رضا جعفري قائد قوى الأمن الداخلي بمحافظة هرمزكان جنوب شرق إيران، ضبط 713 كغ من المخدرات في المحافظة الأسبوع الماضي.

وقال إن منتسبي قوى الأمن الداخلي في المحافظة رصدوا وضبطوا 5 سيارات تنقل 713 كيلوغرام من المخدرات تتضمن 667 كيلو و954 غرام من الأفيون، و40 كيلو و289 غرام من الحشيش، و545 غرام من الهيروين، وأكثر من 4 كيلوغراما من المواد المخدرة الأخرى.

وصرح العميد غلام رضا جعفري بأنه تم تنفيذ خطة تطهير المناطق الملوثة في المحافظة على مدى أسبوع بالاعتماد على التدابير الاستخباراتية والرصد الكامل للشرطة على جميع محاور النقل.

وشدد على أن يتم التعامل بجدية مع تهريب المخدرات ومحاربة تجار الموت، مؤكدا أن ذلك استجابة لمطالب الناس ودعواتهم لتحسين الأمن الاجتماعي.

المصدر: "فارس نيوز"