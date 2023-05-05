فيصل بن فرحان وبلينكن يبحثان وقف إطلاق النار في السودان

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن، أجرى محادثات هاتفية مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، أكد فيها تمسك واشنطن بالتعاون مع الرياض لوقف القتال في السودان.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للخارجية الأمريكية: "أعرب الوزير بلينكن عن امتنان الولايات المتحدة لالمملكة العربية السعودية على المساعدة القيّمة التي قدّمتها لضمان وصول الأمريكيين وعائلاتهم من السودان إلى جدّة بشكل آمن".

وعن الوضع في اليمن، ورد في البيان: "شدّد وزير الخارجية الأمريكي على التزامه بالدفع نحو عملية سياسية شاملة في اليمن بقيادة اليمنيين أنفسهم، لتمكينهم من صياغة مستقبل بلادهم".

كما ناقش الطرفان الأولويات على الساحتين الإقليمية والدولية، بما في ذلك التعاون في إطار التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

المصدر: نوفوستي