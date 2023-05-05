بريغوجين يرجّح تحرير أرتيوموفسك قبل عيد النصر في الـ9 من مايو

أعلن مؤسس قوات "فاغنر" الروسية، يفغيني بريغوجين، استمرار تقدم قواته في أرتيوموفسك، ورجح تطهير المدينة بالكامل من قوات كييف قبل عيد النصر في روسيا في الـ9 من مايو الجاري.

وقال: "تقدمت قوات "فاغنر" اليوم 170 مترا إضافية في اتجاهات مختلفة، وباتت تسيطر على 59.5 كم مربع من مساحة المدينة، فيما يسيطر العدو على 2.52 كم مربع فقط من المدينة".

وأضاف أن قواته تتمتع بالقدرة على التقدم وتحقيق مزيد من الانتصارات في أرتيوموفسك حتى الـ9 من مايو.

المصدر: نوفوستي