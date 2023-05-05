أردوغان: العمليات العسكرية التركية خارج حدود البلاد لم تنته نحن ننتظر الوقت المناسب فقط (فيديو)

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقاء تلفزيوني، أن العمليات العسكرية التركية خارج حدود البلاد، في إشارة إلى شمال سوريا، لم تنته، مضيفا أنهم ينتظرون الوقت المناسب فقط.

وقال أردوغان: "سندمّر جبال قنديل فوق رؤوس قادة حزب العمال الكردستاني هناك"، جبال قنديل في شمالي العراق، وهي معقل قيادة حزب العمال الكردستاني.

وبخصوص الانتخابات، قال أردوغان في لقاء خاص مع مجموعة قنوات TVNET الخاصة التركية يوم الجمعة، "نحن متقدمون بما لا يدع مجالا للشك، سواء في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية".

وأضاف "شعبنا سيعطي الشرعية مجددا لسياسة إنجاز الخدمات والمشاريع".

وشدد الرئيس التركي على أن الفوز بالانتخابات لا يكون بـ"جيش الذباب الالكتروني" على منصات التواصل الاجتماعي، بل بأصوات الشعب في صناديق الاقتراع.

وأوضح أن "جيش الذباب الإلكتروني" يعمل على منصات التواصل الاجتماعي بشكل مكثف لصالح "باي باي كمال"، في إشارة لمرشح تحالف المعارضة لانتخابات الرئاسة كمال كيليتشدار أوغلو.

وبين أن الذباب الإلكتروني يحصل على مبالغ باهظة ويحاول تغيير توجهات الشعب.

وصرح أردوغان بأن أحزاب "الشعب الجمهوري" و"الخير القومي" و"حزب الشعوب الديمقراطي" المعارضة تدعم المثليين جنسيا بشكل واضح ومعلن، مضيفا: "لكننا نحن لا ندعمهم والعائلة بالنسبة لنا مقدّسة".

وذكر أنه يثق في أن الشعب لن يمنح السلطة لمن يحصلون على الدعم من حزب العمال الكردستاني، ويتحركون مع المنظمات الإرهابية.

وأردف قائلا: "المعارضة لا تستطيع حتى أن تقول إن حزب العمال الكردستاني هو حزب إرهابي".

وشدد الرئيس التركي على أنهم سيخرجون من انتخابات 14 مايو منتصرين وفائزين، مؤكدا في السياق أن الدول الغربية ركزت أنظارها بشكل كامل على الانتخابات في تركيا.

وبخصوص ملف الطاقة، أوضح أردوغان أنهم يعملون بجهد كبير لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الطاقة، وأنهم سيواصلون البحث في البر والبحر.

المصدر: وسائل إعلام تركية