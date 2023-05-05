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وزير الخارجية الإيراني: أوضاع السودان مقلقة وأثر الأزمة قد يطال المنطقة

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وزير الخارجية الإيراني: أوضاع السودان مقلقة وأثر الأزمة قد يطال المنطقة
أرشيف
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أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن الأوضاع في السودان مقلقة، وأنه في حال لم تتم معالجتها بالشكل المناسب فإن تأثيرها سيصل إلى كافة دول المنطقة.

كما حذّر الوزير الإيراني اليوم الجمعة من تجاوز تأثير الأزمة السودانية مشددا على أن هناك تدخلات أجنبية بدأت في الملف السوداني.

وأضاف في تغريدة على موقع "تويتر": "إن اوضاع السودان مقلقة للغایة وإن لم یتم معالجتها بشکل مناسب فسیتجاوز مدى تأثيرها الأراضي السودانیة لیصل إلی المنطقة".

وقال: "للأسف نشهد بعض التدخلات والتحریك والإثارة من الخارج في هذه الأزمة. حیث أن الحوار والتفاهم الداخلي هو أنسب الخیارات لاجتیاز هذه الأزمة".

المصدر: قناة العالم

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