وزير الخارجية الإيراني: أوضاع السودان مقلقة وأثر الأزمة قد يطال المنطقة

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن الأوضاع في السودان مقلقة، وأنه في حال لم تتم معالجتها بالشكل المناسب فإن تأثيرها سيصل إلى كافة دول المنطقة.

كما حذّر الوزير الإيراني اليوم الجمعة من تجاوز تأثير الأزمة السودانية مشددا على أن هناك تدخلات أجنبية بدأت في الملف السوداني.

ان اوضاع السودان مقلقة للغایة وان لم یتم معالجتها بشکل مناسب فسیتجاوز مدى تاثيرها الاراضي السودانیة لیصل الی المنطقة.

للاسف نشهد بعض التدخلات والتحریک والاثارة من الخارج في هذه الازمة. حیث ان الحوار والتفاهم الداخلي هو انسب الخیارات لاجتیاز هذه الأزمة. — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) May 5, 2023

وأضاف في تغريدة على موقع "تويتر": "إن اوضاع السودان مقلقة للغایة وإن لم یتم معالجتها بشکل مناسب فسیتجاوز مدى تأثيرها الأراضي السودانیة لیصل إلی المنطقة".

وقال: "للأسف نشهد بعض التدخلات والتحریك والإثارة من الخارج في هذه الأزمة. حیث أن الحوار والتفاهم الداخلي هو أنسب الخیارات لاجتیاز هذه الأزمة".

المصدر: قناة العالم