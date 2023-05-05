بعد 100 عام.. العراق يستعيد 6 آلاف قطعة أثرية من بريطانيا (صور)

أعلنت وزارة الثقافة العراقية اليوم الجمعة استعادة 6000 قطعة أثرية استعارتها بريطانيا لأغراض علمية عام 1923.

وذكر بيان للوزارة على حسابها في "فيسبوك" أن عملية الاستلام تمت "بدعم مباشر من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني"، مشيرة إلى استعاده العراق اليوم الجمعة 6000 قطعة آثارية كانت قد استعارتها بريطانيا لأغراض الدراسة منذ عام 1923".

وزارة الثقافة العراقية

وأضاف البيان أن "استلام القطع الاثارية جرى بحضور وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني وسفير العراق في لندن جعفر الصدر ومدير عام المتاحف البريطانية ومدير عام متحف لندن وعدد كبير من الإعلاميين والآثاريين والمنقبين من العراق وبريطانيا".

المصدر: RT