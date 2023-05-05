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صافرات الإنذار تدوي في كييف ومعظم مناطق أوكرانيا

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صافرات الإنذار تدوي في كييف ومعظم مناطق أوكرانيا
Legion-Media
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دوّت صافرات الإنذار في مدينة كييف وضواحيها ومعظم المقاطعات والمدن الأوكرانية، للتحذير من ضربات صاروخية روسية. 

وتم إطلاق صافرات الإنذار في كييف في تمام الساعة 17:05 بتوقيت موسكو.

وأظهرت خريطة وزارة التحول الرقمي الأوكرانية وجود تهديدات جوية في مدن جيتومير، وتشيرنيغوف، وتشيركاسي، وبولتافا، ودنيبرو بيتروفسك، وسومي، وكيروفوغراد، ونيكولاييف، وفينيتسا، وخاركوف، وأوديسا.

كما تم إطلاق صافرات الانذار في المناطق التي لا تزال تسيطر عليهما قوات كييف في مدينتي خيرسون وزابوروجيه ومقاطعتيهما.

المصدر: RT

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